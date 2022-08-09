Генменеджер «Торпедо»: «Наша миссия – давать хлеба и зрелищ. Мы должны развлекать людей»

Максим Гафуров заявил, что миссия «Торпедо» – давать хлеба и зрелищ.

– Ларионов уже не раз говорил, что команда обязана показывать интересный хоккей. Вы с ним согласны?

– Абсолютно. Наша миссия – это давать хлеба и зрелищ. Мы в первую очередь должны развлекать людей.

Здесь как-то был опыт игры в оборонительный хоккей, и я прекрасно помню, как количество болельщиков в регулярке все уменьшалось и уменьшалось. Зрелище – это наша работа.

– Но журналисты сомневаются: у «Торпедо» нет мастеров для такого хоккея.

– Я понимаю опасения журналистов, но они не видят тренировочный процесс и еще не знакомы со всеми игроками. И была ли возможность у «Торпедо» пригласить мастеров, учитывая перегретый трансферный рынок и дефицит самих мастеров?! Мы считаем, что лучше поработать с талантливыми молодыми ребятами, – сказал генеральный менеджер клуба КХЛ.