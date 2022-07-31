Бобровский провел мастер-классы для вратарей академии СКА: «Ребятам интересно, глаза горят. Меня это тоже заряжает»

провел мастер-классы для вратарей академии СКА.

Участие в занятиях приняли воспитанники Академии СКА юниорской и младшей возрастной категорий.

Голкиперы из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия и Великого Новгорода получили возможность потренироваться и перенять опыт вратаря «Флориды».

Каждая тренировка была специально адаптирована под возраст группы – для младших вратарей работа над индивидуальными навыками велась в формате игровой эстафеты.

Перед тренировкой участники мастер-классов могли задать Бобровскому вопросы, сделать фото на память и взять автограф.

«По возможности стараюсь проводить такие мероприятия. Думаю, это полезно для детей, для начинающих вратарей. Работали как со старшей группой, так и с вратарями помладше. Ребята стараются, им интересно работать на льду, видно, что глаза горят. Меня это тоже заряжает.

В основном делали базовые элементы, но, на мой взгляд, из них и состоит весь высший пилотаж. Моя задача – подсказать ребятам, мотивировать их. Дать им понять, что нужно работать и уделять внимание мелочам и постепенно, потихоньку строить из себя больших вратарей.

Важно, что я не только прошел весь путь становления, но и являюсь действующим игроком, то есть не после завершения карьеры пришел. Ребята все видят, смотрят, следят – мы вместе переодевались, в зал сходили, заминались вместе – для них это тоже большая мотивация, большой опыт», – сказал Бобровский.

Фото: телеграм-канал СКА.