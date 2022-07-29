Директор «Спартака» о возможном назначении Квартальнова: «Кто назначает? Телеграм-каналы, руководимые агентами? Это слухи»

Спортивный директор «Спартака» отреагировал на возможное назначение Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера.
– Почему Борису Миронову поменяли помощников?
– Кольцов сам ушел в «Салават Юлаев».
Алексей Семенов ушел сам по личным причинам. Это его семейные вопросы, он уехал в Америку дать профессиональное образование детям.
Нам в принципе пришлось искать замену тренерам. По независящим от нас причинам.
– Есть ли основания для слухов о появлении в клубе Дмитрия Квартальнова?
– Это слухи, которые не имеют под собой почвы. А слухи комментировать я не хочу. Кто назначает? Телеграм-каналы, которыми руководят агенты?
– Встречались вообще с ним? Видели здесь?
– Нет. Я не знаком с Дмитрием Вячеславовичем, – сказал Роман Беляев.
Квартальнов покинул пост главного тренера «Ак Барса» в апреле.