Директор «Спартака» о возможном назначении Квартальнова: «Кто назначает? Телеграм-каналы, руководимые агентами? Это слухи»

Спортивный директор отреагировал на возможное назначение на пост главного тренера.

– Почему Борису Миронову поменяли помощников?

– Кольцов сам ушел в «Салават Юлаев».

ушел сам по личным причинам. Это его семейные вопросы, он уехал в Америку дать профессиональное образование детям.

Нам в принципе пришлось искать замену тренерам. По независящим от нас причинам.

– Есть ли основания для слухов о появлении в клубе Дмитрия Квартальнова?

– Это слухи, которые не имеют под собой почвы. А слухи комментировать я не хочу. Кто назначает? Телеграм-каналы, которыми руководят агенты?

– Встречались вообще с ним? Видели здесь?

– Нет. Я не знаком с Дмитрием Вячеславовичем, – сказал Роман Беляев.

Квартальнов покинул пост главного тренера «Ак Барса» в апреле.