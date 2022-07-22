Генменеджер «Сент-Луиса» о Нейборсе и свободных местах в атаке: «Сейчас его глаза должны быть размером с блюдце»

Генеральный менеджер считает, что у Джейка Нейборса появились новые стимулы.

20-летний нападающий будет претендовать на место в основе «Блюз» в тренировочном лагере.

После ухода Давида Перрона в «Детройт» и травмы Алексея Торопченко, из-за которой он не вернется в строй до декабря, у команды есть свободные места в нападении.

«Сейчас, когда он видит эти места, его глаза должны быть размером с блюдце», – пошутил Даг Армстронг.

Нейборс в прошлом сезоне сыграл 9 матчей в НХЛ, набрав 2 (1+1) очка. После этого клуб отправил его в юниорскую лигу, не активируя первый год контракта новичка.

В составе канадец выиграл чемпионат WHL, набрав 45 (17+28) очков в 30 матчах регулярного чемпионата и еще 17 (3+14) баллов в 19 играх плей-офф.

«Я не знаю, является ли опыт преимуществом. Лично для меня это немного удобнее, я знаю, чего ожидать. Первые 9 игр не будут самыми безумными. Провести в команде весь сезон, сыграть в плей-офф – вот к чему я должен быть готовым. Именно к этому я стремлюсь», – сказал Нейборс.