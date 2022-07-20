«Виннипег» подписал форварда Мяэналанена на год. Он выиграл Олимпиаду и ЧМ со сборной Финляндии

подписал форварда сборной Финляндии Саку Мяэналанена на год.

Соглашение с 28-летним нападающим является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов, в АХЛ – 225 тысяч.

В минувшем сезоне Мяэналанен выступал за в финской лиге и набрал 41 (13+28) очко в 47 играх регулярного чемпионата. В 7 играх плей-офф забросил 1 шайбу.

В составе сборной Финляндии выиграл Олимпиаду-2022 в Пекине (6 игр, 0+1) и домашний ЧМ по хоккею 2022 (9 игр, 2 шайбы).

Ранее он уже провел один сезон (2018/19) в , где выступал за «Каролину» – 34 игры и 8 (4+4) баллов в регулярном чемпионате, 9 матчей и 1 передача в плей-офф.