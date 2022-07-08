Алексей Морозов: «Аудитория хоккея стареет, нужно влюблять в спорт мальчишек и девчонок. Оснащаем хоккейным инвентарем общеобразовательные школы»

Президент КХЛ заявил о старении хоккейной аудитории.
«Один из главных приоритетов Континентальной хоккейной лиги – привлечение молодежи к занятиям спортом и, в частности, к хоккею.
К сожалению, аудитория нашего вида спорта стареет.
Я глубоко убежден, что современных мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 15 лет нужно влюблять в спорт.
Поэтому мы сейчас приступили к оснащению хоккейным инвентарем общеобразовательные школы, особенно в тех российских городах, где есть команды КХЛ», – сказал Алексей Морозов.