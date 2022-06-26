Кюмпер сыграет в воротах «Колорадо» в 6-м матче финала с «Тампой». В 15 матчах плей-офф у него меньше 90% сэйвов

сыграет в воротах в 6-м матче финала с «Тампой».

«Эвс» не собираются менять вратаря после поражения в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли от «Лайтнинг» (2:3, 3-2).

Кюмпер в 15 матчах текущего плей-офф имеет показатель отраженных бросков 89,8% при коэффициенте надежности 2,68.

(7 игр, 90,6%, 2,81 коэффициент надежности) останется в запасе.

«Он привел нас к этому моменту. Мы в финале Кубка Стэнли, счет в серии 3-2. Вы видели, на что он способен во второй игре в .

Одна из шайб в пятой игре прошла через него, а в моменте с решающим голом мы допустили ошибку.

Сейчас все просто готовятся к тому, чтобы показать свою лучшую игру. Но я хочу сказать, что уровень нашей уверенности в Дарси высок. Так было в течение всего года, и тут ничего не изменилось», – сказал главный тренер «Эвеланш» .