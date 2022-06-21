«Нефтехимик» подписал канадца Камара. Форвард набрал 36 очков и 88 штрафных минут в 48 матчах чемпионата Чехии

В перешел 28-летний канадский нападающий.

Нижнекамский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом .

Последние два сезона хоккеист провел в чемпионате Чехии, выступая за .

В прошедшем чемпионате Камара набрал 36 (22+14) очков при полезности «плюс 8» в 48 матчах регулярного чемпионата. Также на его счету 88 минут штрафа. В плей-офф он сделал две передачи в восьми играх.

Камара выступает в Европе с 2017 года. Хоккеист ранее поиграл в Дании, Германии, Австрии и Швеции.

Канадец был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ-2011 в третьем раунде под общим 81-м номером.