Болельщики «Тампы» бросали на лед пивные банки и другие предметы после завершения 3-го матча с «Колорадо». Стэмкос крикнул им, чтобы прекратили

Болельщики «Тампы» бросали на лед разные предметы после завершения 3-го матча с .

«Лайтнинг» одержали победу в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эвеланш» (6:2, 1-2).

В концовке произошла серия стычек, а форварды Росс Колтон ( ) и Логан О’Коннор («Колорадо») сошлись в драке.

После финальной сирены болельщики «Тампы» стали бросать на лед пивные банки и другие посторонние предметы.

Капитан «молний» крикнул им и показал жестом, чтобы они перестали это делать.

«Тампа» вернулась в финал Кубка Стэнли: уверенно забрала первый домашний матч, но, возможно, потеряла Кучерова