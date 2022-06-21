Болельщики «Тампы» бросали на лед пивные банки и другие предметы после завершения 3-го матча с «Колорадо». Стэмкос крикнул им, чтобы прекратили

Болельщики «Тампы» бросали на лед разные предметы после завершения 3-го матча с «Колорадо».
«Лайтнинг» одержали победу в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эвеланш» (6:2, 1-2).
В концовке произошла серия стычек, а форварды Росс Колтон («Тампа») и Логан О’Коннор («Колорадо») сошлись в драке.
После финальной сирены болельщики «Тампы» стали бросать на лед пивные банки и другие посторонние предметы.
Капитан «молний» Стивен Стэмкос крикнул им и показал жестом, чтобы они перестали это делать.
«Тампа» вернулась в финал Кубка Стэнли: уверенно забрала первый домашний матч, но, возможно, потеряла Кучерова