Сергачев – один из 2 игроков «Тампы» не в минусе при 0:7 с «Колорадо». У него 3 хита и 2 блока за 21:36

– один из 2 игроков «Тампы» не в минусе при 0:7 с .

«Лайтнинг» уступили «Эвеланш» во втором матче финала Кубка Стэнли (0:7, 0-2).

Российский защитник завершил игру с нейтральным показателем полезности «0», как и форвард Ник Пол. Все остальные игроки «молний» – с отрицательным.

Сергачев (21:36 – второе время в после Хедмана, 1:44 – в большинстве, 3:13 – в меньшинстве) применил 3 силовых приема, сделал 2 блока и получил малый штраф за выброс шайбы в первом периоде.