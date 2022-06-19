Сергачев – один из 2 игроков «Тампы» не в минусе при 0:7 с «Колорадо». У него 3 хита и 2 блока за 21:36

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Михаил Сергачев – один из 2 игроков «Тампы» не в минусе при 0:7 с «Колорадо»

«Лайтнинг» уступили «Эвеланш» во втором матче финала Кубка Стэнли (0:7, 0-2). 

Российский защитник завершил игру с нейтральным показателем полезности «0», как и форвард Ник Пол. Все остальные игроки «молний» – с отрицательным. 

Сергачев (21:36 – второе время в «Тампе» после Хедмана, 1:44 – в большинстве, 3:13 – в меньшинстве) применил 3 силовых приема, сделал 2 блока и получил малый штраф за выброс шайбы в первом периоде. 

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