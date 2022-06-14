Экс-вратарь «Баффало» и «Сент-Луиса» Хаттон завершил карьеру

Теги травмы Баффало Торонто Нэшвилл Сент-Луис Чикаго Аризона НХЛ Картер Хаттон Хоккей

Картер Хаттон объявил о завершении карьеры.

«В начале 2021 года я получил травму лодыжки, что значительно облегчило мне принятие этого решения.

Травма ограничивала мобильность, которая была мне необходима, чтобы быть таким же эффективным, как раньше.

Это, в сочетании с некоторыми другими вещами, помогло мне принять решение о завершении карьеры», – сказал вратарь.

В сезоне-2021/22 36-летний Хаттон сыграл 3 матча в НХЛ в октябре за «Аризону», в которых пропустил 15 шайб при 74,1% отраженных бросков. В феврале «Торонто» выменял вратаря у «Койотис». Он не провел ни одного матча в составе клуба.

Ранее он играл за «Чикаго», «Нэшвилл», «Сент-Луис» и «Баффало».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные