Экс-вратарь «Баффало» и «Сент-Луиса» Хаттон завершил карьеру

Картер Хаттон объявил о завершении карьеры.
«В начале 2021 года я получил травму лодыжки, что значительно облегчило мне принятие этого решения.
Травма ограничивала мобильность, которая была мне необходима, чтобы быть таким же эффективным, как раньше.
Это, в сочетании с некоторыми другими вещами, помогло мне принять решение о завершении карьеры», – сказал вратарь.
В сезоне-2021/22 36-летний Хаттон сыграл 3 матча в НХЛ в октябре за «Аризону», в которых пропустил 15 шайб при 74,1% отраженных бросков. В феврале «Торонто» выменял вратаря у «Койотис». Он не провел ни одного матча в составе клуба.
Ранее он играл за «Чикаго», «Нэшвилл», «Сент-Луис» и «Баффало».