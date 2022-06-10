Дебур может возглавить «Даллас»

может возглавить .

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. По его словам, техасский клуб проявляет к 53-летнему специалисту серьезный интерес.

Дебур был уволен из «Вегаса» в мае. В этом сезоне «Голден Найтс» впервые в своей истории не сумели выйти в плей-офф.

Ранее он работал с «Флоридой», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе». С «Девилс» и «Шаркс» он доходил до финала Кубка Стэнли в 2012 и 2016 годах соответственно.

«Старс» ищут нового тренера после отставки Рика Боунесса, последовавшей после вылета команды из первого раунда плей-офф .