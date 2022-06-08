Алексей Терещенко: «Тампа» – это машина. Не вижу, за счет чего можно верить в «Рейнджерс»

Алексей Терещенко назвал «Тампу» машиной.
В финале Восточной конференции Кубка Стэнли между «Лайтнинг» и «Рейнджерс» счет стал 2-2. Четвертый матч «молнии» выиграли со счетом 4:1.
«В чем причина поражения «Рейнджерс»? Забили только одну в конце. А сколько Шестеркин выручил? Они уже подсели физически: 14 матчей подряд играли. Я говорил, что первые матчи «Рейнджерс» будут лучше играть, потому что они в тонусе.
«Тампе» надо было одну-две встречи, чтобы разыграться. «Тампа» – это машина. Не сказал бы, что «Тампа» точный фаворит, но предпочтение именно им. Не вижу, за счет чего можно верить в «Рейнджерс», – сказал трехкратный чемпион мира.
«Тампа» – терминатор из жидкого металла. Разгадала Шестеркина и эффектно вернулась в серию