Алексей Терещенко: «Тампа» – это машина. Не вижу, за счет чего можно верить в «Рейнджерс»

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Алексей Терещенко назвал «Тампу» машиной. 

В финале Восточной конференции Кубка Стэнли между «Лайтнинг» и «Рейнджерс» счет стал 2-2. Четвертый матч «молнии» выиграли со счетом 4:1. 

«В чем причина поражения «Рейнджерс»? Забили только одну в конце. А сколько Шестеркин выручил? Они уже подсели физически: 14 матчей подряд играли. Я говорил, что первые матчи «Рейнджерс» будут лучше играть, потому что они в тонусе.

«Тампе» надо было одну-две встречи, чтобы разыграться. «Тампа» – это машина. Не сказал бы, что «Тампа» точный фаворит, но предпочтение именно им. Не вижу, за счет чего можно верить в «Рейнджерс», – сказал трехкратный чемпион мира. 

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