Алексей Терещенко: «Тампа» – это машина. Не вижу, за счет чего можно верить в «Рейнджерс»

назвал «Тампу» машиной.

В финале Восточной конференции Кубка Стэнли между «Лайтнинг» и «Рейнджерс» счет стал 2-2. Четвертый матч «молнии» выиграли со счетом 4:1.

«В чем причина поражения «Рейнджерс»? Забили только одну в конце. А сколько Шестеркин выручил? Они уже подсели физически: 14 матчей подряд играли. Я говорил, что первые матчи «Рейнджерс» будут лучше играть, потому что они в тонусе.

«Тампе» надо было одну-две встречи, чтобы разыграться. «Тампа» – это машина. Не сказал бы, что «Тампа» точный фаворит, но предпочтение именно им. Не вижу, за счет чего можно верить в , – сказал трехкратный чемпион мира.

«Тампа» – терминатор из жидкого металла. Разгадала Шестеркина и эффектно вернулась в серию