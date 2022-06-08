Суббан выиграл «Кинг Клэнси Трофи» – награду за лидерские качества и активное участие в общественной жизни

стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи».

Эта награда вручается игроку, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

Защитник вошел в тройку лучших по итогам голосования за обладателя этого приза уже в 4-й раз.

В этом году он впервые занял 1-е место, опередив ( ) и ( ).

Запущенный в 2014 году фонд Суббана стремится внести позитивные изменения, создав сообщество людей, увлеченных помощью детям по всему миру.

В сентябре 2015 года защитник объявил, что пожертвует 10 миллионов долларов детской больнице Монреаля.