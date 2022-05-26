Леонид Вайсфельд: «Есть некий дефицит вратарей в КХЛ. Выбор значительно меньше, чем в прошлом году»

высказался о дефиците вратарей на трансферном рынке КХЛ.

– Можно ли говорить о каком-то вратарском «голоде» в этом межсезонье? Вот даже подписал , который практически два года не играл в КХЛ.

– Выбор вратарей значительно меньше, чем в прошлом году.

Самое главное, что вряд ли стоит ожидать джокеров в лице иностранцев. Голод – это громко сказано, но некий дефицит вратарей есть.

– Если иностранные вратари все-таки не приедут в КХЛ, это будет большая проблема для клубов? Некому будет играть?

– Почему некому? Молодые голкиперы все равно есть. Дело в том, что на вратарской позиции очень редко бывает ротация.

Но если у клубов не будет выбора, то появятся шансы у молодых ребят или у тех, в кого не верили раньше.

Наверняка кто-то из них сможет заиграть. Поэтому вратарям надо пользоваться эти моментом и хвататься за свой шанс, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .