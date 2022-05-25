Экс-защитник «Питтсбурга» и «Вашингтона» Орпик завершил обучение в Бостонском колледже через 24 года после поступления

Экс-защитник «Питтсбурга» и «Вашингтона» Брукс Орпик получил диплом в 41 год.
Бывший хоккеист завершил обучение в Бостонском колледже, куда поступил еще в 1998 году.
Он выступал за команду колледжа в NCAA на протяжении 3 сезонов, а потом начал профессиональную карьеру, присоединившись к фарм-клубу «Питтсбурга».
Двукратный обладатель Кубка Стэнли заявлял, что намерен получить диплом о высшем образовании сразу после завершения карьеры в 2019 году.
Сейчас Орпик работает тренером по развитию игроков «Вашингтона».
Фото: RMNB