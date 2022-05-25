Экс-защитник «Питтсбурга» и «Вашингтона» Орпик завершил обучение в Бостонском колледже через 24 года после поступления

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Экс-защитник «Питтсбурга» и «Вашингтона» Брукс Орпик получил диплом в 41 год.

Бывший хоккеист завершил обучение в Бостонском колледже, куда поступил еще в 1998 году. 

Он выступал за команду колледжа в NCAA на протяжении 3 сезонов, а потом начал профессиональную карьеру, присоединившись к фарм-клубу «Питтсбурга». 

Двукратный обладатель Кубка Стэнли заявлял, что намерен получить диплом о высшем образовании сразу после завершения карьеры в 2019 году. 

Сейчас Орпик работает тренером по развитию игроков «Вашингтона»

Фото: RMNB

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