Канада проиграла второй матч ЧМ по хоккею 2022 подряд – Дании

Теги Сборная Канады по хоккею Сборная Дании по хоккею Петер Регин ЧМ по хоккею Матиас Бау Хансен Маркус Лауридсен Райан Грейвс Максим Комтуа Хоккей

Сборная Канады потерпела поражение от Дании на ЧМ по хоккею 2022. 

Датчане одержали победу со счетом 3:2 в матче 6-го тура группового этапа. За датчан забили Маркус Лауридсен, Петер Регин и Матиас Бау Хансен, а у канадцев отличились Максим Комтуа и Райан Грейвс.

Это второе поражение канадской команды подряд. В прошлом туре они уступили Швейцарии (3:6).

После этого матча сборная Дании занимает 3-е место в группе А, набрав 12 баллов. На счету Канады столько же очков, она идет на 4-й позиции. 

24 мая сборная Канады сыграет с командой Франции.  

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные