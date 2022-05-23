Канада проиграла второй матч ЧМ по хоккею 2022 подряд – Дании

потерпела поражение от Дании на ЧМ по хоккею 2022.

Датчане одержали победу со счетом 3:2 в матче 6-го тура группового этапа. За датчан забили Маркус Лауридсен, и , а у канадцев отличились и Райан Грейвс.

Это второе поражение канадской команды подряд. В прошлом туре они уступили Швейцарии (3:6).

После этого матча сборная Дании занимает 3-е место в группе А, набрав 12 баллов. На счету Канады столько же очков, она идет на 4-й позиции.

24 мая сборная Канады сыграет с командой Франции.