Тренер детской команды «Трансбункер» о Дегтяреве: «Губернатор любит спорт, разбирается, много лет работал в этой сфере на федеральном уровне»

Тренер детской хоккейной команды положительно высказался про губернатора Хабаровского края.

Тренер команды «Трансбункер», которая в апреле 2019 года стала чемпионом России, победив на финальных Всероссийских соревнованиях клуба «Золотая шайба, считает, что Михаил Дегтярев любит спорт и разберется в нем.

«Я оцениваю деятельность Михаила Дегтярева на посту губернатора Хабаровского края в плане развития спорта положительно.

Это здорово, что Михаил Дегтярев любит спорт, разбирается в нем, много лет работал в этой сфере на федеральном уровне.

Когда человек понимает то, о чем ему говорят, знает эту проблему изнутри и имеет личную заинтересованность ее решать – это всегда очень хорошо.

И это дает возможность эффективно развивать спорт в нашем регионе», – сказал Владимир Царенко.