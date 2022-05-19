Расписание матчей ЧМ по хоккею 2022 сегодня, 22 мая, все матчи дня

В воскресный выходной день хотелось бы увидеть более статусные поединки и более принципиальные противостояния, но выбора у нас нет. Днем Латвия попытается взять три очка у Великобритании и, как минимум, обезопасить себя от последнего места в группе В. Казахстан уже одной ногой на грани вылета и поборется с Германией. Вечером Швейцария должна обыграть команду Франции, а шведы закрепиться на первом месте и помешать выйти в плей-офф сборной Норвегии.

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Казахстан — Германия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч ТВ»

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Великобритания — Латвия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Швейцария — Франция, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Швеция — Норвегия, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ»

Примечание: время начала матчей — московское.

Группы Чемпионата мира по хоккею 2022 — составы участников групп ЧМХ