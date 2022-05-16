ЧМ по хоккею 2022. Результаты матчей четвертого игрового дня 16 мая

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В Финляндии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

В четвертый игровой день Канада обыграла Словакию (5:1), Финляндия победила США (4:1), Латвия была сильнее Норвегии (3:2), Франция уступила Германии (2:3).

Чемпионат мира-2022

Группа А

Словакия – Канада – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Франция – Германия – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Группа B

Латвия – Норвегия – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Финляндия – США – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Расписание чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии

Статистика чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии

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