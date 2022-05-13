Концерт «ДДТ» на арене «Трактор» в Челябинске перенесли на 2023 год из-за подготовки к первенству России по хоккею среди юношей

Теги Трактор КХЛ Арена-Трактор им. Валерия Белоусова детский хоккей музыка Хоккей

Группа «ДДТ» не сможет в 2022 году выступить в Челябинске на ледовой арене «Трактор».

Организаторы опубликовали сообщение с объяснением причин переноса мероприятия на 2023 год.

«Перенос концерта – это вынужденная мера, поскольку с 16 по 26 мая в ЛА «Трактор» будет проходить первенство России по хоккею среди юношей, и площадке необходимо провести подготовительные мероприятия накануне соревнований. Об этом организатору сообщили 6 мая 2022 года», – сказано в сообщении.

Концерт перенесен на 17 февраля 2023-го.

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