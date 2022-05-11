Чайковски планирует играть за «Сибирь» в новом сезоне. Это сказал Фастовский

Михал Чайковски планирует дальше играть за «Сибирь».
Об этом сообщил генеральный директор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.
«Да, Чайковски планирует у нас играть», – сказал Фастовский.
Контракт словацкого защитника с «Сибирью» будет действовать еще год.
Чайковски перешел в новосибирский клуб по ходу прошлого сезона из «Динамо». За «Сибирь» он набрал 12 (3+9) очков в 40 играх регулярного чемпионата КХЛ.
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