Чайковски планирует играть за «Сибирь» в новом сезоне. Это сказал Фастовский

планирует дальше играть за .

Об этом сообщил генеральный директор новосибирского клуба .

«Да, Чайковски планирует у нас играть», – сказал Фастовский.

Контракт словацкого защитника с «Сибирью» будет действовать еще год.

Чайковски перешел в новосибирский клуб по ходу прошлого сезона из «Динамо». За «Сибирь» он набрал 12 (3+9) очков в 40 играх регулярного чемпионата .

Чайковски не сыграет за Словакию на ЧМ: «Ему сказали, что в случае травмы его контракт с «Сибирью» не будет продлен»