Чайковски планирует играть за «Сибирь» в новом сезоне. Это сказал Фастовский

Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Михал Чайковски ТАСС Хоккей

Михал Чайковски планирует дальше играть за «Сибирь».

Об этом сообщил генеральный директор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

«Да, Чайковски планирует у нас играть», – сказал Фастовский.

Контракт словацкого защитника с «Сибирью» будет действовать еще год.

Чайковски перешел в новосибирский клуб по ходу прошлого сезона из «Динамо». За «Сибирь» он набрал 12 (3+9) очков в 40 играх регулярного чемпионата КХЛ.

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