Экс-игрок «Днепра»: «Украинские СМИ сильно промывают мозги, люди верят. Спасибо российским солдатам, кто нас встретил, накормил и дал защиту»

Бывший хоккеист рассказал о помощи российских военных.

Булат Хамматов, воспитанник , высказался о том, как хоккеистам помогали уехать из Херсона.

– Негатив был именно в вашу сторону? По политическим мотивам? Как-то отвечали?

– Лично в мою сторону негатива не было. Именно в сторону России. Хотя до этого все шутили и смеялись вместе, были приколы про эту ситуацию, а потом уже начался негатив.

Украинские СМИ очень сильно промывают мозги, пыль в глаза пускают, и люди в это верят, хотя логика там отсутствует. Больше было даже не негатива, а безразличия от руководства к нам.

Со стороны ребят не было жесткого негатива. Только когда нас эвакуировали, тогда да, было несколько неприятных плоских шуток.

– Как происходил отъезд? Кто помог уехать?

– У нас в команде играл парень из Челябинска. Он обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, а он уже связался с главой Севастополя Михаилом Развозжаевым.

При помощи бойцов Черноморского флота и Нацгвардии нас вывезли, за что им большая благодарность. Спасибо и всем солдатам, кто нас встретил тепло, накормил и дал защиту, рисковал жизнями.

Нам повезло, что мы в 60 километрах от границы с Россией были. Нас военные забрали с квартир и собрали в одном месте в главном административном здании города.

Там мы пробыли два дня, а на утро поехали до аэропорта Херсона. Там нас ждал автобус из Севастополя. Мы поехали за БТР в сторону границы России.

Мама просила сделать ей подарок на 8 марта – выбраться живыми.

Приехали как раз в день праздника, нашим женам подарили цветы, заселили в гостиницу с видом на море, накормили. Было так непривычно спать в тишине, когда ничего не взрывается и никто не стреляет. Мы так устали, что просто провалилась в сон...

Я был удивлен, как к нам относились солдаты – отдавали свои пайки, дали спальные мешки и бронежилеты, у кого есть дети, чтобы могли их закрыть, если что.

Постоянно спрашивали, все ли хорошо и нужно ли что-то. Детям давали шоколадки, было приятно видеть их улыбки.

– Каков был спектр эмоций во время эвакуации?

– Было все – непонятно, страшно, беспокойно. Ведь была полная неизвестность плюс я с женой и сыном. Одному было бы проще. Была сильная усталость, все время в напряжении и стрессе. Но спасибо военным за поддержку и защиту. Мы рисковали попасть под пули.

Страшнее всего было, когда я шел с баулом и вещами, женой и сыном из своей квартиры до точки сбора, откуда нас должны были забрать военные.

Мы вышли в 6 утра, когда закончился комендантский час, и боялись, что кто-то докопается до нас. Потому что никому нельзя было доверять.

На улице ведь могли легко ограбить или убить, не было полиции и власти. Сами себе хозяева, и это пугало.

Мародеры ходили по квартирам, хорошо, что к нам никто не зашел. Какой-то порядок в городе старались держать наши военные, но все равно везде они не уследят, – сказал Хаматов в интервью «Бизнес Online».