Лавиолетт надеется, что травма Уилсона не носит долгосрочный характер. Решение об участии во 2-м матче с «Флоридой» примут перед игрой

еще не решил, сможет ли сыграть во втором матче серии с «Флоридой».

Напомним, что канадец получил повреждение нижней части тела по ходу первой игры серии, проведя на льду всего 1 минуту и 31 секунду.

При этом Уилсон успел забросить шайбу на четвертой минуте первого периода.

Главный тренер «Кэпиталс» выразил надежду, что травма Уилсона не носит долгосрочный характер.

Решение об участии нападающего во второй игре серии будет принято непосредственно перед матчем.

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