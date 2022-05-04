«Филадельфия» подтвердила отставку Йео. Клуб составит портрет идеального кандидата на пост главного тренера и начнет поиск

подтвердила отставку тренера .

48-летний специалист стал исполняющим обязанности главного тренера «Флайерс» в декабре.

Под его руководством команда проиграла 43 из 60 матчей и не вышла в плей-офф .

«Вчера я встретился с Майком и сообщил ему, что он не будет возглавлять команду в следующем сезоне.

Майку пришлось очень нелегко. Он хороший тренер. Я думаю, что он проделал хорошую работу в данных обстоятельствах. Он заставлял наших игроков бороться и играть до конца.

Сейчас он может общаться с другими командами и изучать варианты. Я бы хотел найти возможность, чтобы он остался в клубе в какой-нибудь роли, будь то тренерский штаб, фронт-офис или скаутинг. У Майка много интересных идей и информации о наших игроках.

Первое, что мы сейчас собираемся сделать – это составить портрет идеального кандидата. Обсудим этот вопрос очень тщательно. На данном этапе мы открыты для всех вариантов. Когда создадим этот профиль, то начнем общаться с кандидатами», – сказал генеральный менеджер клуба Чак Флетчер.