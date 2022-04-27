«Ванкувер» не вышел в плей-офф в 6-й раз за 7 сезонов

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«Ванкувер» не вышел в плей-офф в 6-й раз за 7 сезонов.

Сегодня «Кэнакс» обыграли «Сиэтл» (5:2), но все равно лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. 

Канадский клуб набрал 89 очков в 80 матчах. 

За последние 7 сезонов «Ванкувер» сыграл в плей-офф только один раз. В 2020 году «косатки» сумели дойти до 2-го раунда. 

По ходу этого сезона клуб уволил генменеджера Джима Беннинга и главного тренера Трэвиса Грина.

Их места заняли Патрик Альвин и Брюс Будро, а на пост президента по хоккейным операциям был назначен Джим Рутерфорд. 

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