Гецлаф не глядя сделал пас в финальном матче в карьере в НХЛ. Селянне вывез канадцу багги в подарок от «Анахайма»

сделал голевую передачу в своем последнем матче в карьере в .

проиграл «Сент-Луису» (3:6) в матче регулярного чемпионата.

В третьем периоде 36-летний нападающий не глядя сделал передачу на Адама Хенрика, который забросил шайбу в ворота.

Во время торжественной церемонии по случаю того, что Гецлаф завершает карьеру, на лед выехал багги с логотипом «уток», за рулем которого был бывший форвард «Дакс» . Клуб подарил Гецлафу этот транспорт.

Канадец сыграл 1157 матчей за карьеру в лиге и набрал 1019 (282+737) очков.