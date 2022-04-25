Гецлаф не глядя сделал пас в финальном матче в карьере в НХЛ. Селянне вывез канадцу багги в подарок от «Анахайма»

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Райан Гецлаф сделал голевую передачу в своем последнем матче в карьере в НХЛ.

«Анахайм» проиграл «Сент-Луису» (3:6) в матче регулярного чемпионата.

В третьем периоде 36-летний нападающий не глядя сделал передачу на Адама Хенрика, который забросил шайбу в ворота.

Во время торжественной церемонии по случаю того, что Гецлаф завершает карьеру, на лед выехал багги с логотипом «уток», за рулем которого был бывший форвард «Дакс» Теему Селянне. Клуб подарил Гецлафу этот транспорт.

Канадец сыграл 1157 матчей за карьеру в лиге и набрал 1019 (282+737) очков.

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