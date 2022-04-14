Гомоляко о финале Кубка Гагарина: «Металлургу» придет успех, если сыграем в свой хоккей. Начнем подстраиваться – нам не повезет»

Спортивный директор ответил на вопрос о финале Кубка Гагарина.

высказался о том, какой соперник магнитогорцам больше подходит – СКА или .

– Какая из них больше подходит «Металлургу»?

– Скажу так: если мы будем играть в свой хоккей, то к нам придет успех. Если же мы начнем подстраиваться под соперника, то нам не повезет.

Мы должны играть в тот хоккей, в который играли весь сезон. Он принес нам успех, мы с ним выиграли регулярный чемпионат и Восточную конференцию.

И мы сможем выиграть , если будем гнуть свою линию и создавать множество моментов, как у нас это всегда и происходит. В конце концов это обезопасит наши ворота.

– Каковы ожидания от финала?

– Ожидание победы! Выходить в финал и думать о чем-то другом – неправильно. Мысли только об одном – о победе, – сказал Гомоляко.