Мэттью Ткачак сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом» и стал 1-й звездой дня в НХЛ.
Форвард «Калгари» во 2-й раз в карьере забросил 3 шайбы за игру и помог «Флэймс» одержать волевую победу (5:3).
В 73 матчах у Ткачака стало 92 (37+55) очка. Он идет на 6-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Также в тройку звезд дня вошли 2 вратаря с шатаутами.
Скотт Уэджвуд («Даллас») стал 2-й звездой, отразив все 25 бросков «Тампы» (1:0).
Юусе Сарос («Нэшвилл») признан 3-й звездой, парировав все 25 бросков «Сан-Хосе» (1:0 ОТ).