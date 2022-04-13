Мэттью Ткачак сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом» и стал 1-й звездой дня в НХЛ

сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом» и стал 1-й звездой дня в .

Форвард во 2-й раз в карьере забросил 3 шайбы за игру и помог «Флэймс» одержать волевую победу (5:3).

В 73 матчах у Ткачака стало 92 (37+55) очка. Он идет на 6-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Также в тройку звезд дня вошли 2 вратаря с шатаутами.

Скотт Уэджвуд ( ) стал 2-й звездой, отразив все 25 бросков «Тампы» (1:0).

( ) признан 3-й звездой, парировав все 25 бросков «Сан-Хосе» (1:0 ОТ).