«Сиэтл» обменял Джиордано и Блэкуэлла в «Торонто» на 3 драфт-пика

«Сиэтл» обменял и в .

В качестве компенсации «Кракен» получил три выбора на драфте: второй раунд-2022, второй раунд-2023 и третий раунд-2024.

Помимо этого, удержит в своей платежной ведомости 50% процентов зарплаты Джиордано. Его кэпхит составляет 6,75 млн долларов.

В текущем сезоне 38-летний Джиордано набрал 23 (6+17) очка при полезности «минус 19» в 55 матчах регулярного чемпионата .

28-летний Блэкуэлл записал на свой счет 17 (8+9) баллов за результативность при полезности «плюс 1» в 39 играх чемпионата.