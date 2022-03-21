«Сиэтл» обменял Джиордано и Блэкуэлла в «Торонто» на 3 драфт-пика

«Сиэтл» обменял Марка Джиордано и Колина Блэкуэлла в «Торонто».
В качестве компенсации «Кракен» получил три выбора на драфте: второй раунд-2022, второй раунд-2023 и третий раунд-2024.
Помимо этого, «Сиэтл» удержит в своей платежной ведомости 50% процентов зарплаты Джиордано. Его кэпхит составляет 6,75 млн долларов.
В текущем сезоне 38-летний Джиордано набрал 23 (6+17) очка при полезности «минус 19» в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
28-летний Блэкуэлл записал на свой счет 17 (8+9) баллов за результативность при полезности «плюс 1» в 39 играх чемпионата.