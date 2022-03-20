Юрзинов о студенческом хоккее в России: «В новых условиях он будет развиваться еще интенсивнее. В США и Канаде это основа основ»

считает, что в России нужно развивать студенческий хоккей.

«В США и Канаде великолепно развит студенческий хоккей, там он – основа основ. Лет семь назад и в России под эгидой ФХР была запущена Студенческая лига (СХЛ), председателем правления которой мне посчастливилось стать.

На мой взгляд, в новых условиях студенческий и университетский хоккей будет развиваться еще интенсивнее, во взаимодействии с МХЛ, у которой тоже большие резервы.

Сборная МХЛ, сборная – эти команды должны занять свое место в нашем хоккее. Их встречи с первой и олимпийской сборными страны могут стать регулярными и привлечь дополнительное внимание к хоккею.

Давайте обсуждать все эти реформы, в нынешних условиях они жизненно необходимы», – сказал бывший тренер сборной СССР.