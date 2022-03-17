Первый тренер Капризова: «Он делает свою работу, несмотря ни на что. Вот и все»

Андрей Лучанский оценил игру в матче с «Бостоном».

Россиянин сделал дубль в игре с «Брюинс» (4:2). Теперь на его счету 75 (32+43) очков в 58 матчах сезона.

«Жалко, что теперь никак не посмотришь игру Капризова. Он делает свою работу, несмотря ни на что. Вот и все.

Сможет ли Капризов обогнать Овечкина по числу заброшенных шайб? Конец сезона это и покажет. Тут нельзя загадывать.

Самое главное, хочу пожелать им обоим здоровья, чтобы не было травм. А дальше посмотрим сами!» – сказал первый тренер нападающего «Миннесоты».

Капризов отомстил «Бостону» за травму: сделал дубль и дважды врезал Макэвою по лицу в потасовке