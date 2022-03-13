Макдэвид о 4:1 с «Тампой»: «Мне многое понравилось в игре «Эдмонтона». Была уверенная победа, думаю»

высказался о победе над .

«Эдмонтон» обыграл «Лайтнинг» (4:1) в регулярном чемпионате , канадец сделал дубль.

О победе

«Мне многое понравилось в нашей игре. В большинстве мы могли быть лучше, но мы нашли способ забить важный гол.

Очевидно, что наша игра в меньшинстве усилилась. Мы блокировали броски при игре 3 на 5, а Коскинен сделал свое дело. Я думаю, что это была уверенная победа».

О том, что выиграл все 18 матчей в сезоне, когда забивал первым

«Не знаю, что тут можно сказать. Наверное, мы просто находим комфорт в таких ситуациях. Всегда важно, как ты начинаешь игру. Мы не так часто открываем счет, и когда делаем это, то должны напрячься и найти способ добиться победы.

Думаю, что сегодня вечером мы хорошо поработали», – сказал Макдэвид.