Стаалы – первое трио братьев в истории НХЛ с 1000 матчей у каждого.

Стаалы – первое трио братьев в истории с 1000 матчей у каждого.

Сегодня свой 1000-й матч в НХЛ провел защитник . Он вышел на лед в матче с «Калгари» (0:3).

В активе 35-летнего игрока 208 (47+161) очков при полезности «+50».

Также больше 1000 матчей провели форварды (1293, набрал 1034 очка) и (1070, набрал 596 очков, продолжает карьеру в «Каролине»).

Четвертый брат Джаред провел в НХЛ только 2 игры. Сейчас он работает тренером в клубе ECHL «Орландо».

Отметим, что из 6 выступавших в НХЛ братьев Саттеров до отметки 1000 матчей дотянулись только двое – Брент (1111) и Рон (1093).