5-й номер драфта-2020 Сандерсон присоединится к «Оттаве» после сезона NCAA. У защитника 25 очков в 22 матчах

5-й номер драфта-2020 Сандерсон присоединится к «Оттаве» после сезона .

Об этом сообщил генменеджер «Сенаторс» , недавно встречавшийся с защитником.

В текущем сезоне 19-летний Дерек Сандерсон набрал 25 (8+17) очков в 22 играх студенческого чемпионата за университет Северной Дакоты. Также он съездил на Олимпиаду-2022 в Пекине, где провел за сборную США 1 матч.

«Когда мы встретились, он посмотрел мне в глаза и сказал, что присоединится к нашему клубу.

Надеюсь, его год в NCAA закончится победой в национальном чемпионате. Хочется, чтобы к нам пришел победитель и, возможно, обладатель приза Хоби Бейкера», – сказал Дорион.