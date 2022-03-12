5-й номер драфта-2020 Сандерсон присоединится к «Оттаве» после сезона NCAA. У защитника 25 очков в 22 матчах

Теги Оттава Сборная США по хоккею НХЛ NCAA Пьер Дорион Джейк Сэндерсон Хоккей

5-й номер драфта-2020 Сандерсон присоединится к «Оттаве» после сезона NCAA.

Об этом сообщил генменеджер «Сенаторс» Пьер Дорион, недавно встречавшийся с защитником. 

В текущем сезоне 19-летний Дерек Сандерсон набрал 25 (8+17) очков в 22 играх студенческого чемпионата за университет Северной Дакоты. Также он съездил на Олимпиаду-2022 в Пекине, где провел за сборную США 1 матч. 

«Когда мы встретились, он посмотрел мне в глаза и сказал, что присоединится к нашему клубу.

Надеюсь, его год в NCAA закончится победой в национальном чемпионате. Хочется, чтобы к нам пришел победитель и, возможно, обладатель приза Хоби Бейкера», – сказал Дорион. 

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