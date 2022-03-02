Григоренко об усталости после Олимпиады: «С эмоциями все в порядке. Они не выхлестнули так, как в 2018 году»

считает, что у игроков ЦСКА все в порядке с эмоциями после Олимпиады.

Форвард ЦСКА рассказал о подготовке к серии первого раунда Кубка Гагарина против (1-0, 4:3 ОТ в первом матче).

– В сборной понадобилось достаточно много времени, чтобы забросить шайбу. Здесь хватило двух с половиной минут.

– В сборной обычно нормально получается забивать, но на так сложились обстоятельства. Хорошо, что здесь не пришлось так долго ждать гола.

– Товарищеский матч со «Спартаком» несколько дней назад обескуражил. Понятно, что это была контрольная игра. Но многие начали говорить, что ЦСКА будет тяжело вытащить из себя эмоции после Олимпиады.

– Думаю, что с эмоциями все в порядке. Было время немного отдохнуть: была пара выходных, потренировались, вернулись, так сказать, в былую рутину. Наверное, учитывая, что мы победили сегодня, эмоции не выхлестнули так, как в 2018 году.

– Хватило времени отдохнуть перед плей-офф?

– Нам дали пару выходных, тренировки были короткими, походили в щадящем режиме. Так что набрались сил. Думаю, что сейчас все в хороших физических кондициях.

– По этой игре еще вопрос: когда поняли, что «дом горит и пора его спасать», как выразился один из игроков?

– Понятно, что, когда «Локомотив» забросил третью шайбу, в таких ситуациях тяжело отыгрываться. Но мы поддавили, были моменты: Костя хорошо сыграл, Богдан отдал отличную передачу, – сказал Григоренко.