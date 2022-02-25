Генменеджер «Авангарда» о возможности сыграть в Лиге чемпионов: «Всегда интересно поиграть с новыми командами. Такой опыт идет в копилку»

Теги Авангард Алексей Волков Лига чемпионов КХЛ Хоккей

Алексей Волков оценил возможность клуба сыграть в Лиге чемпионов.

– Как относитесь к тому, если у «Авангарда» будет возможность участвовать в европейской Лиге чемпионов?

– Если будет участие российских клубах в международных матчах, то я думаю, что такой опыт всегда идет в копилку.

Всегда интересно поиграть с новыми командами, оценить свой уровень на их фоне.

Если календарь будет благоволить и будет составлен не в ущерб внутреннему чемпионату, то мы будем только рады поучаствовать в таких играх, – заявил генеральный менеджер омского клуба.

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