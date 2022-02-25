«Следж-хоккей – это работа, за которую получают зарплату. Мы поим, кормим и одеваем ребят, снимаем квартиры. Команда финансируется в основном из бюджета области». Глава оренбургских «Ястребов» о деньгах

Михаил Чекмарев рассказал о финансировании следж-хоккейной команды «Ястребы».

– Расскажите, как устроен оренбургский следж-хоккейный клуб «Ястребы»?

– У нас есть команда мастеров (12 игроков) и детская команда (15 человек).

Команда мастеров – это профессиональные спортсмены, которые живут следж-хоккеем. Следж-хоккей – это их работа, за которую они получают зарплату. Мы поим, кормим и одеваем ребят, снимаем им квартиры, возим на соревнования. Они каждый день пашут на тренировках, выступают в чемпионате России.

Эта команда финансируется в основном из бюджета Оренбургской области. Еще у нас есть генеральный партнер – компания «Т Плюс», которая помогает профессиональной команде и частично участвует в финансировании детской команды.

Детская команда – это больше социально-ориентированный проект, который не привязан к возрасту ребят. Второй год мы можем спать спокойно – финансовую поддержку команды на себя взяла компания «Руссоль». В основном у нас ребята с синдромом ДЦП. О профессиональном спорте здесь речь не идет. Мы занимаемся реабилитацией и социализацией детей, - сказал председатель совета следж-хоккейного клуба «Ястребы».