Третьяк о Большунове: «Герой из героев. Он человек от бога»

Владислав Третьяк назвал Александра Большунова героем из героев после пяти медалей на Олимпиаде.
– Какие соревнования на Олимпиаде смотрели?
– Мне все было интересно: фигурное катание, лыжи. Наш герой-лыжник взял здесь пять медалей.
– Это благодаря таланту или каждодневным усилиям?
– Он человек от бога. Пять медалей на Олимпиаде – это редкий случай. Фигуристы наши тоже молодцы.
– Можно ли Большунова сравнить с теми лыжниками, с которыми вы общались будучи спортсменом на Олимпийских играх?
– Вячеслав Веденин в 1972 году, когда выиграл эстафету, проигрывая минуты две.
В лыжах у нас всегда были примеры на Олимпиаде. А Большунов – герой из героев, – заявил президент Федерации хоккея России (ФХР).
Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной