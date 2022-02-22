Третьяк о Большунове: «Герой из героев. Он человек от бога»

назвал Александра Большунова героем из героев после пяти медалей на .

– Какие соревнования на Олимпиаде смотрели?

– Мне все было интересно: фигурное катание, лыжи. Наш герой-лыжник взял здесь пять медалей.

– Это благодаря таланту или каждодневным усилиям?

– Он человек от бога. Пять медалей на Олимпиаде – это редкий случай. Фигуристы наши тоже молодцы.

– Можно ли Большунова сравнить с теми лыжниками, с которыми вы общались будучи спортсменом на Олимпийских играх?

– Вячеслав Веденин в 1972 году, когда выиграл эстафету, проигрывая минуты две.

В лыжах у нас всегда были примеры на Олимпиаде. А Большунов – герой из героев, – заявил президент Федерации хоккея России ( ).

Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной