Гендиректор «Трактора»: «Долгосрочный контракт с Блажиевским – одна из приоритетных задач. Артем быстро стал своим в Челябинске»

Иван Савин прокомментировал подписание контракта с Артемом Блажиевским.
Челябинцы продлили соглашение с хоккеистом на три года.
«Мы рады, что клубу удалось заключить с Артемом Блажиевским именно долгосрочный контракт. Это была одна из наших приоритетных задач в комплектовании состава на ближайшие сезоны.
Оборона – фундамент команды, и «Трактор» получил надежного и габаритного игрока, способного добавить на льду уверенности и мощи.
Артем отлично знаком с Анваром Гатиятулиным по работе в сборной России, поэтому у него не возникло никаких проблем с адаптацией.
Он отлично влился в коллектив и благодаря своим человеческим качествам быстро стал в Челябинске своим.
Его опыт выступлений и побед в Кубке Гагарина, безусловно, поможет «Трактору» как прямо сейчас, так и в будущем», – сказал генеральный директор «Трактора».