Гендиректор «Трактора»: «Долгосрочный контракт с Блажиевским – одна из приоритетных задач. Артем быстро стал своим в Челябинске»

прокомментировал подписание контракта с Артемом Блажиевским.

Челябинцы продлили соглашение с хоккеистом на три года.

«Мы рады, что клубу удалось заключить с Артемом Блажиевским именно долгосрочный контракт. Это была одна из наших приоритетных задач в комплектовании состава на ближайшие сезоны.

Оборона – фундамент команды, и «Трактор» получил надежного и габаритного игрока, способного добавить на льду уверенности и мощи.

Артем отлично знаком с по работе в сборной России, поэтому у него не возникло никаких проблем с адаптацией.

Он отлично влился в коллектив и благодаря своим человеческим качествам быстро стал в Челябинске своим.

Его опыт выступлений и побед в Кубке Гагарина, безусловно, поможет «Трактору» как прямо сейчас, так и в будущем», – сказал генеральный директор .