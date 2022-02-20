СКА о Комарове и Лехтонене: «В составе стало на 2 олимпийских чемпиона больше. Поздравляем!»

Теги СКА Сборная Финляндии по хоккею КХЛ Лео Комаров Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Микко Лехтонен 1994 Хоккей

СКА поздравил Лео Комарова и Микко Лехтонена с победой на Олимпиаде.

Сборная Финляндии в Пекине впервые в истории выиграла олимпийское золото, обыграв в финале Россию (2:1).

«В составе СКА стало на два олимпийских чемпиона больше – Микко Лехтонен и Лео Комаров возвращаются из Пекина с золотом!

Поздравляем!» – говорится в сообщении в твиттере СКА. 

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