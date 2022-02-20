СКА о Комарове и Лехтонене: «В составе стало на 2 олимпийских чемпиона больше. Поздравляем!»

СКА поздравил Лео Комарова и Микко Лехтонена с победой на Олимпиаде.
Сборная Финляндии в Пекине впервые в истории выиграла олимпийское золото, обыграв в финале Россию (2:1).
«В составе СКА стало на два олимпийских чемпиона больше – Микко Лехтонен и Лео Комаров возвращаются из Пекина с золотом!
Поздравляем!» – говорится в сообщении в твиттере СКА.
В составе СКА стало на два олимпийских чемпиона больше – Микко Лехтонен и Лео Комаров возвращаются из Пекина с золотом! 🥇— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 20, 2022
Поздравляем! pic.twitter.com/xPP2v3sv1h