Сборную Чехии может возглавить иностранный тренер. Возможную отставку Пешана вскоре обсудят

44-летний Филип Пешан может покинуть пост главного тренера после вылета команды с Олимпиады-2022.

Чешская команда проиграла Швейцарии (2:4) и впервые не попала в четвертьфинал турнира. Плей-офф на Олимпиадах проводится с 1992 года.

«Я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться.

Получилось так, как получилось. Мы ожидали большего. Это очень плохой результат. Будущее Пешана во главе сборной будет решаться в исполкоме.

Думаю, что пришло время поискать тренера за границей. Но это только мое личное мнение», – заявил президент Федерации чешского хоккея Томаш Крал.

Пешан стал главным тренером сборной Чехии в 2020 году. На ЧМ-2021 команда в четвертьфинале проиграла Финляндии (0:1).