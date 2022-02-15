Артем Дуда: «Со мной общались скауты «Вашингтона», «Торонто» и «Флориды». Но мне нравится «Питтсбург», отдал бы предпочтение им»

Защитник «Красной Армии» Артем Дуда рассказал, что с ним связывались скауты клубов НХЛ.
Дуда будет доступен для драфта НХЛ-2022.
– Связывались ли с тобой, родителями скауты из НХЛ?
– Да, общались со мной.
– Из каких клубов скауты с тобой связывались?
– «Ванкувер», «Чикаго», «Вашингтон», «Флорида», «Детройт», «Анахайм», «Торонто», «Аризона».
«Вегас» и еще какой-то клуб отправляли мне анкеты.
– Кому бы отдал предпочтение из вышеперечисленных клубов?
– Если выбирать среди этих команд, то ровно все. Мне очень нравится «Питтсбург». Если бы они связались со мной, то отдал бы предпочтение им, – сказал Дуда.