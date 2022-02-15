Товарищеский матч. «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист»

«Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» (1:2) в товарищеском матче.

Игра была приурочена к Международному дню борьбы с детским раком.

Совместно с благотворительным фондом «Дети России» «Автомобилист» ведет сбор средств на приобретение оборудования для Центра детской онкологии и гематологии. На его покупку будут направлены все средства, вырученные с продажи билетов.

Товарищеский матч

Автомобилист – Салават Юлаев – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

0:1 – 24 Пустозеров

0:2 – 29 Карпов (Кузьмин)

1:2 – 54 Кормье (Щемеров)