Товарищеский матч. «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист»

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«Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» (1:2) в товарищеском матче.

Игра была приурочена к Международному дню борьбы с детским раком.

Совместно с благотворительным фондом «Дети России» «Автомобилист» ведет сбор средств на приобретение оборудования для Центра детской онкологии и гематологии. На его покупку будут направлены все средства, вырученные с продажи билетов. 

Товарищеский матч

Автомобилист – Салават Юлаев – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

0:1 – 24  Пустозеров

0:2 – 29 Карпов (Кузьмин)

1:2 – 54 Кормье (Щемеров)

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