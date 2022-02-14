«Торпедо» представило футболки с портретами Бродского, Чкалова, Толстого, Лобачевского, Раневской и других исторических личностей

объявило о выпуске ограниченной коллекции футболок с изображениями ученых, писателей и других известных исторических личностей.

«Николай Лобачевский, Козьма Минин, Лев Толстой, Иван Кулибин, Владимир Даль, Евгений Евстигнеев, Валерий Чкалов, Иосиф Бродский, Максим Горький и Фаина Раневская изображены на футболках в атрибутике нижегородской команды, а дополняют композицию их известные цитаты.

Так, на майке с изображением Владимира Даля можно увидеть его известный афоризм «Не слыть, а быть», а рядом с образом Ивана Кулибина – его знаменитое «Бери и делай!»

Лимитированная коллекция одежды выпущена хоккейным клубом «Торпедо» совместно с художницей Любовью Чельтемовой. Каждый принт создан в уникальном дизайне, в основу которого вошли нижегородские закаты, реки, узнаваемые старинные здания и Кремль.

Добавим, что коллекция футболок изготовлена ограниченным тиражом – каждая вещь представлена в 100 экземплярах. Одежда выполнена из высококачественного хлопка и лайкры», – сказано в сообщении клуба.

Изображения: официальный сайт «Торпедо»