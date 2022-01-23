«Величайший снайпер в истории никогда не прощает. Он дважды наказал нас». Тренер «Оттавы» об Овечкине

Главный тренер «Оттавы» после матча с «Вашингтоном» (2:3 ОТ) высказался об игре капитана «Кэпиталс» , сделавшего дубль.

«Я в этой лиге уже 7 сезонов, и на протяжении этих лет вижу, как некоторые ветераны замедляют ход, уходят на пенсию. А с Ови я вообще не вижу этого. Что в мой первый год, что сейчас – он так же опасен, так же силен, забивает так же быстро.

Мы дважды оставили его одного, и он дважды нас наказал. Величайший снайпер в истории никогда не прощает. Когда-нибудь наступит время и наших молодых игроков – Штюцле, Ткачака, Батерсона и Норриса. Не может же Ови играть вечно!» – сказал Смит.

Новый дубль Овечкина: затащил «Вашингтон» в овертайм с 0:2. Судьи даже не сразу увидели второй гол