Жамнов о том, ждут ли от Шипачева больше: «Ждем. Надеюсь, он проявит себя в следующем матче и на Олимпиаде»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил на вопросы после поражения от команды Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

– Контролем шайбы довольны?

– Да. Но поначалу были моменты, когда она не держалась. Потом уже стали лучше держать. Проявили уверенность.

– От Вадима Шипачева ждете больше?

– Ждем. Надеюсь, он проявит себя в следующем матче и на этом турнире.

– Каково состояние ?

– Он тренируется. Посмотрим, завтра выйдет на лед. Я не исключаю, что он может вернуться.

– Не планируете ли его на поменять?

– Нет. Мы пока эти нюансы не обдумывали. Посмотрим, как все будет складываться.

– Сегодня один из игроков чуть не получил травму, когда открылся бортик.

– Этот бортик открывается уже не первый раз. Мы видели это во многих матчах. Но это не ко мне, а к организаторам. Я за бортики не отвечаю.

– отвечает?

– Нет, Ковальчук тоже нет. Наверное, вам лучше отвечать за них. Я думаю, у вас получится.

– Как оцените первый матч ?

– Молодец, хорошо сыграл, проявил характер. Лез на ворота. По нему вопросов нет.

– Будет три дня паузы. Это хорошо?

– Для кого-то они скажутся позитивно.

Думаю, что эти три дня мы используем, чтобы ребята отдохнули. Плюс есть возможность подкорректировать нюансы, чтобы не было проблем, – сказал Жамнов.