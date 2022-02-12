Где смотреть Россия – Чехия, олимпийский хоккейный турнир в Пекине, во сколько прямая трансляция матча Олимпиады-2022, 12 февраля

Сборная России завершает групповой этап хоккейного турнира Игр матчем со сборной Чехии, который пройдет в Государственном дворце спорта Пекина в субботу, 12 февраля.

Матч в прямом эфире будет транслировать телеканал Россия 1, а также трансляция доступна на сайте Smotrim.ru. Начало игры – 16:10 мск.

Это последний матч сборной России в группе. После него будет составлен окончательный рейтинг сборных перед плей-офф: три победителя групп и лучшая команда из занявших второе место напрямую проходят в четвертьфинал, всех остальных ждет квалификация.