Овечкин забил 756-й гол в НХЛ. До Ягра – 10 шайб

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче против «Ванкувера» (1:0, 1-й период).
Он отметился заброшенной шайбой во втором матче подряд.
Овечкин забил 756-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Он идет на 4-м месте в списке лучших снайперов в истории лиги.
До занимающего третье место Яромира Ягра (766) осталось 10 шайб. Второе место занимает Горди Хоу (801), первое – Уэйн Гретцки (894).
Всего на счету 36-летнего Овечкина стало 54 (26+28) очка в 39 матчах текущего регулярного чемпионата.