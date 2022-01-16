Овечкин забил 756-й гол в НХЛ. До Ягра – 10 шайб

Нападающий забил гол в матче против «Ванкувера» (1:0, 1-й период).

Он отметился заброшенной шайбой во втором матче подряд.

Овечкин забил 756-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Он идет на 4-м месте в списке лучших снайперов в истории лиги.

До занимающего третье место (766) осталось 10 шайб. Второе место занимает Горди Хоу (801), первое – Уэйн Гретцки (894).

Всего на счету 36-летнего Овечкина стало 54 (26+28) очка в 39 матчах текущего регулярного чемпионата.