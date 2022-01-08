КХЛ не планирует проводить матчи во время ОИ-2022 (Sport24)

Теги КХЛ Кубок Гагарина Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир коронавирус Хоккей

КХЛ не планирует проводить матчи во время паузы на ОИ-2022 в Пекине, сообщает Sport24.

Отмечается, что у лиги есть несколько вариантов развития событий на случай участившихся случаев заражения коронавирусом.

Среди них досрочное завершение регулярного чемпионата с дальнейшим проведением плей-офф, сдвиг начала игр плей-офф и сокращение первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина с четырех побед до трех.

Вариант проведения игр во время ОИ не рассматривается.

КХЛ рассматривает вариант приостановки сезона из-за коронавируса. Решение примут на следующей неделе

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